الاتحاد الأوروبي يحذر تركيا من عمليات تنقيب عن محروقات في شرق المتوسط

الاتحاد الأوروبي يحذر تركيا من عمليات تنقيب عن محروقات في شرق المتوسط الاتحاد الأوروبي يدعو أعضاء المجتمع الدولي إلى الامتناع عن أي عمل يمس بالاستقرار والأمن الإقليميين

أخبار ليبيا 24 – سياسة

حذر الاتحاد الأوروبي، تركيا من أي عمليات غير مشروعة للتنقيب عن المحروقات في شرق البحر المتوسط خصوصا في المياه القبرصية، قبيل بدء المؤتمر الدولي في برلين لإحلال السلام في ليبيا.

ودعا المتحدث باسم وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في بيان نشره أمس السبت ” كافة أعضاء المجتمع الدولي إلى الامتناع عن أي عمل قد يمس بالاستقرار والأمن الإقليميين”، بحسب ما نشرت وكالة “فرنس برس”.

وقال المتحدث باسم وزير خارجية الاتحاد الأوروبي: “نية تركيا إطلاق أنشطة جديدة للتنقيب عن المحروقات في كل المنطقة تذهب للأسف بالاتجاه المعاكس”.

وأعلن الاتحاد الأوروبي، أنه سيفرض عقوبات محددة على “الأشخاص أو الكيانات المسؤولة عن أنشطة التنقيب عن المحروقات غير المرخصة في شرق المتوسط أو الضالعين في مثل هذه الأنشطة”، وفق ما ذكر البيان.

ويجري وضع قائمة بالأسماء قد تطرح على طاولة البحث خلال اجتماع وزراء الخارجية الأوروبيين الإثنين في بروكسل، وستفرض عليهم عقوبات تقضي بمنعهم من دخول أراضي الاتحاد الأوروبي وتجميد الأرصدة، كما سيحظر إقراض أموال للأشخاص والكيانات المدرجة على اللائحة، بحسب “فرنس برس”.

ورفض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي يشارك في مؤتمر برلين بشأن ليبيا “إنذارات” الاتحاد الأوروبي، مؤكدا أن تركيا تستقبل أربعة ملايين لاجئ معظمهم من السوريين وأنها قادرة على فتح أبواب أوروبا أمامهم.

وذكرت “فرنس برس”، أن عوامل جيوسياسية ودوافع اقتصادية تملي تورط تركيا في النزاع الليبي، وتثير حقول المحروقات في شرق المتوسط اهتمام تركيا ودول أخرى مطلة على هذا البحر كاليونان ومصر وقبرص وإسرائيل.

وتنوي تركيا المهددة بعقوبات أوروبية لأنشطة التنقيب التي تجريها قبالة قبرص الاستناد إلى اتفاق مثير للجدل مبرم مع حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج حول ترسيم الحدود البحرية لتأكيد حقها في التنقيب عن المحروقات.

ودفع الاتفاق باليونان إلى ترسيخ علاقاتها مع الرجل النافذ في شرق ليبيا المشير خليفة حفتر الذي استقبلته أثينا الجمعة. واتهمت تركيا اليونان بتخريب الجهود لإرساء السلام في ليبيا.