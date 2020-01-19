الأفريقية ببنغازي تدين بشدة تورط إحدى طائرات الشركة في نقل مرتزقة من تركيا إلى طرابلس

الأفريقية ببنغازي تدين بشدة تورط إحدى طائرات الشركة في نقل مرتزقة من تركيا إلى طرابلس الأفريقية ببنغازي تدعو لوقف الاستعمال التعسفي للطيران المدني

أخبار ليبيا24

دانت إدارة شركة الخطوط الأفريقية في منطقة بنغازي بأشد العبارات التدخل غير مشروع في همل القطاع الجوي واستخدامه غير المشروع لنقل مرتزقة أجانب إلى ليبيا لهم تاريخ حافل بالإرهاب كقتل الشيوخ والنساء والأطفال.

وطالب الإدارة في بيان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالتدخل لدى المنظمة العالمية للطيران المدني ICAO لوقف هذا الاستعمال التعسفي للطيران المدني واعتباره تدخلا غير مشروع تعاقب عليه التشريعات المحلية والدولية .

وجاء هذا البيان عشية تداول شريط فيدو على مواقع التواصل الاجتماعي يوثق نقل طائرة تابعة للخطوط الأفريقية مرتزقة سوريين في رحلة جوية انطلقت من تركيا إلى طرابلس وبتمويل من الحكومة التركية وحكومة الوفاق.

ونشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لبعض المرتزقة التابعين لميليشيات سورية موالية لتركيا، داخل طائرة ركاب الخطوط الأفريقية، أثناء توجهها من تركيا إلى العاصمة طرابلس.