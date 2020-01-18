وكأنها مسبة..عسكري من مصراتة يهاجم قزيط ويصفه بـ”التاورغي”..وينعت أنور سويسي بـ”الخائن”

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شن آمر سلاح المدفعية بما يعرف قوات مصراتة التابعة لحكومة الوفاق المدعو فرج مصطفى اخليل هجوما على عضو المجلس الأعلى للدولة بلقاسم قزيط بعد تغيير توجهاته وآراءه أكثر من مرة.

ويقول اخليل في تدوينة عبر حسابه الشخصي على “فيسبوك” :”بلقاسم قزيط طالع يتفلسف علينا بالجزيرة مباشر، أليس هذا الصفيق الإمعه التافه عام 2014 قال لا يمكن بالقبول بحفتر حتى غفير بالمدرسة”.

وأضاف آمر سلاح المدفعية متحدثًا عن زيارة قزيط لشرق ليبيا ف وقت سابق قائلًا :”ألم يذهب إلى بنغازي والتقى برئيس مجلس النواب عقيلة صالح وخرج ووصف حفتر بـ”الجنرال” وأنه لديه جيش وطني يحارب الإرهاب”.

ويتابع اخليل :”حاليا انعكست الآية، وبدأ قزيط في سب وشتم حفتر، إلى متى بالله عليكم نشاهدوا هؤولاء الإمعات ذوي الأصول التاورغية”.

وتهجم آمر سلاح المدفعية في ذات المنشور على القيادي فى جهاز المباحث الجنائية بمصراتة أنور سويسي والذي ظهر في بيان خلال مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي ويرد فيه على بيان الكتيبة 604 مشاة سرت في مساعدتها للقوات المسلحة للدخول إلى سرت.

وقال اخليل :”وكذلك أنور سويسي المدخلي وصف 604 وبن رجب بالخونة، والله الخائن هو أنور سويسي الذي سلحهم ودعمهم، ثلاث أشخاص من “الفرجان” لانعرف تاريخهم سوى أنهم مداخلة وزكاهم الولي الصالح من السعودية”، حسب قوله.

ويواصل تهجمه على سويسي الذي ادعى في بيانه أنه من أوائل المقاتلين في شارع طرابلس خلال مواجهة قوات القذافي في 2011 قائلًا :”وين يا معلم ومعاها وتتفلسف وتقول شارع طرابلس، أي شارع طرابلس تحكي عليه في الرياض وإلا أي شارع وانت وصفت اللي معاك بالقتلة ومش شهداء”.