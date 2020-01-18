وزير الشؤون الاجتماعية تستعرض تفعيل جميع القطاعات الخدمية في سرت

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استعرضت وزير الشؤون الاجتماعية رئيس لجنة الأزمة والطوارئ بالحكومة الليبية فتحية علي حامد سبل تفعيل جميع القطاعات الخدمية في مدينة سرت.

وناقشت حامد خلال الاجتماع في قاعة اجتماعات بلدية سرت الخميس بحضور رئيس وأعضاء المجلس التسييري للبلدية ومدراء ورؤساء ومراقبي القطاعات والأجهزة والمكاتب الخدمية والشركات بالإضافة إلى جامعة سرت، والنائب وعضو لجنة الأزمة بحسن الزرقاء حل المختنقات والمعوقات التي تحول دون القيام المكلفين بها

وطرح خلال الاجتماع المتطلبات العاجلة من قبل مسؤولي القطاعات والمكاتب والإدارات لتقديم الخدمة لأهالي مدينة سرت.

وخلص الاجتماع إلى تشكيل لجنة أزمة وطوارئ مهامها الرفع بمستوى الخدمات والتواصل مع اللجنة المشكلة من الحكومة الليبية و توفير الاحتياجات العاجلة للمدينة وضواحيها كالوقود والسلع التموينية وغاز الطهي والأدوية وتشغيل ضمان استمرارية المياة والكهرباء والاتصالات.

كما تم التطرق إلى ضرورة إعداد خطة انتعاش عاجلة للمدينة لحصر كافة الاحتياجات التنموية والخدمية والمشروعات المتعاقد بشأنها.