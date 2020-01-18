واصفًا “حفتر” بـ”أمير الحرب”..أردوغان سقوط حكومة الوفاق يهدد أوروبا

أخبار ليبيا24

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم السبت إن ترك ليبيا تحت رحمة “أمير الحرب حفتر” سيكون خطًأ تاريخيَا.

وأضاف أردوغان أنه في حال إسقاط حكومة الوفاق التي وصفها بـ”الحكومة الشرعية” في ليبيا ستواجه أوروبا مشاكل وتهديدات جديدة

وأكد الرئيس التركي أنهم سيعملون على تدريب قوات الأمن الليبية وسنساهم في قتالها ضد الإرهاب والاتجار بالبشر.

وشدد أردوغان، على أن الطريق المؤدي للسلام في ليبيا يمر عبر تركيا، مؤكدًا على الاتحاد الأوروبي أن يُظهر للعالم أنه لاعب مهم في الساحة الدولية.