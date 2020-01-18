لجنة الأزمة بطبرق تواصل توزيع الإغاثة المقدمة من منظمة اليونيسيف على مستحقيها 30 أسرة ليبية في طبرق تتلقى معونات عاجلة من منظمة اليونيسيف

أخبار ليبيا 24 – خاص

وزعت لجنة الأزمة المشكلة من بلدية طبرق من الهلال الأحمر والشؤون الاجتماعية والحركة الكشفية، لليوم الثاني على التوالي، الإغاثة القادمة من منظمة الأمم المتحدة للطفولة”اليونسيف” على الأسر المتضررة من هطول الأمطار الغزيرة خلال الأيام الماضية.

ووزعت اللجنة، البطاطين وأدوات النظافة الشخصية وقطن الأطفال والفرش على عدد من الأسر المتضررة من الأمطار، وكذلك الأسر الفقيرة في الحي الموجود خلف مديرية الأمن شمال مدينة طبرق.

وتضررت عشرات المنازل جراء هطول الأمطار الغزيرة على مدينة طبرق. وستستمر اللجنة في التوزيع الإغاثة على 30 أسرة وبحسب الكمية التي وصلت من منظمة اليونسيف.