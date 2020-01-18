قائد ميداني بكتائب مصراته يحرض على الانفصال وتقسيم ليبيا الدعوات جاءت بعد إغلاق الموانئ وإيقاف تصدير النفط من قبل قبائل في شرق ليبيا

أخبار ليبيا 24 – متابعات

حرض الناطق باسم القوة الوطنية المتحركة والقائد الميداني بقوات مصراته سليم قشوط، على الانفصال وتقسيم ليبيا إلى دويلات التي كان يسعى إليها الاستعمار الأجنبي قبل استقلال البلاد كدولة واحدة موحدة.

ونشر قشوط على حسابه الشخصي في “فيسبوك” اليوم السبت، صورة لعلم ولاية طرابلس قبل توحيد ليبيا، وكتب: “نعم أفضل حل”، في إشارة منه إلى عودة ولاية طرابلس سابقا وانفصالها عن باقي المدن الليبية.

وجاءت دعوات وتحريض قشوط بعد إغلاق موانئ البريقة ورأس لانوف والحريقة والزويتينة والسدرة وإيقاف تصدير النفط من قبل قبائل في شرق ليبيا، بحجة تحويل إيرادات النفط إلى خزائن مصرف ليبيا المركزي بطرابلس والذي بدوره يقوم بدفعها للمرتزقة الذين يقاتلون في محاور طرابلس ضد قوات الجيش الليبي.