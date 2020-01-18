سلامة: جرى وضع خطة أمنية تقضي بخروج كل المقاتلين الأجانب من ليبيا هناك عدد كبير من المقاتلين غير الليبيين يقاتلون بالجبهات الليبية آخرهم وصول مقاتلين سوريين

أخبار ليبيا 24 – سياسة

أعلن الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا غسان سلامة، عن وضع خطة أمنية تقضي بخروج كل المقاتلين الأجانب من ليبيا مهما كانت جنسياتهم.

وأشار سلامة في تصريحاته لـ”الشرق الأوسط” اليوم السبت، إلى أنه هناك عدد كبير من المقاتلين غير الليبيين يقاتلون في الجبهات الليبية، موضحا أن هؤلاء المقاتلين تنحدر جنسياتهم من أكثر من 10 دول، وأن آخرهم وصول عدد من المقاتلين السوريين إلى البلاد، وفق قوله.

وقال سلامة، إن لديه خطة متكاملة لتحويل الهدنة الحالية إلى وقف لإطلاق نار حقيقي لكل العمليات العسكرية في ليبيا، وسيعرضها على قمة برلين المزمع عقدها غدا بحضور كبير لكي يحصل منها على الموافقة والدعم.

وأكد المبعوث الأممي، على أن “قمة برلين لا تسعى إلى حل المشكلة الليبية بكل جوانبها، هي فقط تسعى إلى إنشاء مظلة دولية حامية لما سيتفق عليه الليبيين”، مضيفا أن القمة ستكون المظلة الواقية لما سيتفق عليه الليبيين في المسارات الاقتصادية والسياسية والعسكرية.

ويأمل غسان سلامة، إنشاء حكومة وحدة وطنية يفرزها الحوار الليبي ـ الليبي خلال الأسابيع المقبلة، بحيث نضع حدا لوجود حكومة في طرابلس وحكومة موازية أخرى، قائلا: “نسعى لتوحيد الحكومتين، وإنشاء حكومة وحدة وطنية”.

وتستضيف العاصمة الألمانية برلين غدا الأحد مؤتمرا دوليا حول الزمة الليبية، والتي من المزمع أن تشهد مشاركة كبيرة من الأطراف الدولية الفاعلة في البلاد.