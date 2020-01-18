 تونس تعتذر عن المشاركة في مؤتمر برلين بشأن الأزمة الليبية

أخبار ليبيا 24

أعربت وزارة الخارجية التونسية عن شكرها للدعوة الموجهة إلى الرئيس التونسي، قيس سعيّد، من المستشارة الألمانية السيدة أنجيلا ميركل، للمشاركة في أعمال المؤتمر الدولي حول ليبيا المقرّر تنظيمه ببرلين، غدًا الأحد.

الخارجية التونسية ذكرت في بيان لها، أن تونس التي تتمسك دائمًا بالسلم والأمن الدوليين، لا يمكن إلاّ أن تُثني على أيّ مسعى من أجل تحقيق هذا الهدف، وأنها تُقدّر الجهود التي بذلتها المستشارة الألمانية، تجاه الأزمة الليبية.

وتابعت أنه بالنظر إلى ورود الدعوة بصفة متأخرة وعدم مشاركة تونس في المسار التحضيري للمؤتمر الذي انطلق منذ شهر سبتمبر الماضي، رغم إصرارها على أن تكون في مقدمة الدول المشاركة في أيّ جهد دولي يُراعي مصالحها ومصالح الشعب الليبي، واعتبارًا لحرصها الثابت على أن يكون دورها فاعلاً كقوة اقتراح إلى جانب كلّ الدول الأخرى الساعية من أجل السلم والأمن في إطار الشرعية الدولية، فإنّه يتعذّر عليها المشاركة في هذا المؤتمر”.

وأكدت أن تونس التزمت منذ اندلاع الأزمة في ليبيا بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لها، وأنها حرصت دائمًا على التدخل بالحسنى لتشجيع الحوار بين مختلف الأطراف الليبية، ولا تزال تتمسك بهذا التوجه، مُستدركة تونس لم تُغيّر من ثوابت موقفها المبدئي تجاه الأزمة الليبية والقائمة على التمسك بالشرعية الدولية والوقوف على نفس المسافة من كافة الفرقاء الليبيين وضرورة إيجاد حلّ سياسي نابع من الإرادة الحرة لليبيين أنفسهم، بعيدًا عن التدخلات الخارجية التي أضرت بالشعب الليبي منذ 2015م، وذلك بالرغم من أنّ تونس من أكثر الدّول تضرّرا من تأزم الأوضاع في ليبيا .

وواصلت الخارجية التونسية، أن أحداث عام 2011م، أثبتت أنّ تونس كانت المقصد الرئيسي للليبيين والملاذ لآلاف النازحين من الجنسيات الأخرى، مشيرة إلى أن زعزعة الأوضاع في ليبيا تعتبر مسألة أمن قومي بالنسبة إلى تونس، وأن الشعب الليبي سيظل دومًا مرحبًا به تحت أيّ ظرف في بلدهم تونس من منطلق الأخوة والجيرة والتاريخ المشترك.

وبيّنت أن تونس قد تتخذ كافة الإجراءات الحدودية الاستثنائية المناسبة لتأمين حدودها وحماية أمنها القومي أمام أيّ تصعيد محتمل للأزمة في ليبيا، مع مراعاة مبادئ القانون الدولي الإنساني.

واختتمت الخارجية التونسية بيانها، قائلة إنّ قرار تونس بعدم التمكّن من الاستجابة للدعوة الألمانية للمشاركة في هذا المؤتمر خاصة وأنّ لها مصلحة مباشرة في إحلال الأمن والسلم في ليبيا علاوة على كونها عضوًا غير دائم في مجلس الأمن ورئيسة الدورة الحالية للجامعة العربية، سوف لن يُثنيها عن مواصلة مساعيها الحثيثة والمتواصلة للمساهمة في إحلال السلام في ليبيا وتقريب وجهات النظر بين مختلف الليبيين .