بعد زيارته لمصر .. أهالي منطقة باب الزيتون يستقبلون رئيس مجلس النواب الحضور أثنوا على جهود رئيس مجلس النواب من أجل دعم قوات الجيش والحفاظ على وحدة التراب الليبي

أخبار ليبيا 24 – خاص

وصل مساء اليوم السبت رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح قادماً من مصر عن طريق البر، حيث وصل إلى استراحته بمنطقة باب الزيتون شرق طبرق.

وكان في مقدمة مستقبليه عمداء البلديات طبرق، وبئر الأشهب، ودرنه ووفد من مدينة ترهونة، وعدد كبير من ضباط وضباط صف من الجيش والشرطة والحكماء ومنظمات المجتمع المدني.

والقى كلاً من عميد بلدية طبرق فرج بوالخطابية، ورئيس وفد قبائل مدينة ترهونة صالح الفاندي كلا منهم كلمة على حد مرحبين برئيس مجلس النواب، لمساندته ودعم الجيش في محاربته للمليشيات المسلحة وتحرير العاصمة طرابلس.

كما أثني الحضور خلال كلماتهم بالخطوات التي قام بها رئيس مجلس النواب والقائد العام للقوات المسلحة خلال الأيام الماضية، في مصر وموسكو من أجل دعم قوات الجيش والمحافظة على وحدة التراب الليبي .