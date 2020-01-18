باعتبارها إرث تاريخي..الثني يؤكد على ضرورة المحافظة على المدينة القديمة أوجلة

باعتبارها إرث تاريخي..الثني يؤكد على ضرورة المحافظة على المدينة القديمة أوجلة

أخبار ليبيا24

رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني، أمس الجمعة، على ضرورة المحافظة على المدينة القديمة أوجلة باعتبارها إرث تاريخي.

وتعهد الثني خلال جولة في شوارع وأزقة المدينة بتوفير كافة الدعم لأجل ترميم هذه المدينة والاهتمام بها كصرح تاريخي هام لليبيا.

وأبدىئيس الحكومة الليبية والوفد المرافق له، إعجابه التام بالمحافظة على هذا الإرث التاريخي الممتد لأزمان تبين عراقة الشعب الليبي وموروثه الثقافي الغني.

وبحث الثني خلال اجتماعه بأعيان ومشايخ وحكماء بلدية أوجلة ومسؤوليها، احتياجات البلدية في كافة القطاعات، حيث تعهد بتوفير كافة الاحتياجات اللازمة للبلدية.

وكان رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني قام أمس الجمعة بجولة في المدينة القديمة لأوجلة مطلعا على الإرث الثقافي للمدينة التي تحتوي أحد أقدم مساجد شمال أفريقيا التي تضم قبر الصحابي الجليل عبدالله بن أبي السرح.

كما أجرى زيارة للمسجد العتيق بأوجلة، الذي يمتد عمره لنحو 1400 عام، ويعد من أقدم المساجد في شمال أفريقيا وشيده الصحابي الجليل عبدالله بن السرح سنة 35 هجري.