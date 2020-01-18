انطلاق بطولة شحات الدولية الثانية للشطرنج
أخبار ليبيا24- خاص
انطلقت في قاعة بيوت الشباب في مدينة شحات أمس الجمعة بطولة شحات الدولية الثانية للشطرنج.
ويشارك في منافسات البطولة 10 شطرنجيين خمسة منهم مصنفين دوليا.
وقال رئيس الاتحاد الفرعي للشطرنج شحات أسامة حسن، إن البطولة تلعب بنظام الكل يلاعب الكل.
وأضاف حسن لـ”أخبار ليبيا24″ أن هناك ثلاثة جوائز للفائزين الأوائل، مشيرا إل أن الهدف من البطولة هو تصنيف 5 شطرنجيين دوليين جدد من بلدية شحات.
وتابع رئيس الاتحاد أن المنافسات ستستمر إلى يوم الأربعاء القادم بإشراف الحكام الدوليين عبدالجواد المسلاتي ومحمد بورزيقة وباسط السيوي.
وينظم البطولة الاتحاد الليبي للشطرنج بالتعاون مع الاتحاد الفرعي شحات وبالتنسيق مع مكتب النشاط بمراقبة تعليم شحات.