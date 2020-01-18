انطلاق بطولة شحات الدولية الثانية للشطرنج

أخبار ليبيا24- خاص

انطلقت في قاعة بيوت الشباب في مدينة شحات أمس الجمعة بطولة شحات الدولية الثانية للشطرنج.

ويشارك في منافسات البطولة 10 شطرنجيين خمسة منهم مصنفين دوليا.

وقال رئيس الاتحاد الفرعي للشطرنج شحات أسامة حسن، إن البطولة تلعب بنظام الكل يلاعب الكل.

وأضاف حسن لـ”أخبار ليبيا24″ أن هناك ثلاثة جوائز للفائزين الأوائل، مشيرا إل أن الهدف من البطولة هو تصنيف 5 شطرنجيين دوليين جدد من بلدية شحات.