القريتلي يقترب من الدوري الجزائري

أخبار ليبيا24

اقترب نادي نصر حسين داي، من الحصول على خدمات اللاعب، مؤيد القريتلي، متوسط ميدان الاتحاد ، بعدما بلغت المفاوضات بين الطرفين مراحل متقدمة.

وأوضح شعبان مرزقان، المدير العام لنادي نصر حسين داي، أن النادي نجح في الحصول على موافقة اللاعب للانتقال إلى الفريق، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، رغم المنافسة الشديدة من عدة أندية، أبرزها شبيبة الساورة.

ومن المرتقب أن يوقع اللاعب على عقود انتقاله إلى النادي الجزائري، لموسم ونصف قابلة للتجديد.

ومثل القريتلي (26 عاما) عديد الأندية الليبية، مثل الوحدة والاتحاد، كما مثل منتخب ليبيا في الفئات السنية.