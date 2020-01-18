البعثة الأممية بليبيا تعرب عن قلقها إزاء محاولات تعطيل إنتاج النفط البعثة الأممية: هذه الخطوة ستكون لها عواقب وخيمة على الشعب الليبي

أخبار ليبيا 24 – اقتصاد

أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم السبت، عن قلقها العميق إزاء ما يجري من تعطيل أو وقف لإنتاج النفط في ليبيا، محذرة من وقوع عواقب وخيمة جراء إغلاق المنشآت النفطية.

وقالت البعثة في بيان لها، إن هذه الخطوة ستكون لها عواقب وخيمة أولاً وقبل كل شيء على الشعب الليبي الذي يعتمد كلياً على التدفق الدائم للنفط، وسيكون لها تداعياتها الهائلة التي ستنعكس على الوضع الاقتصادي والمالي المتدهور في البلاد.

وحثت البعثة، جميع الليبيين على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، في الوقت الذي تستمر المفاوضات الدولية في التوسط لإنهاء الأزمة الليبية التي طال أمدها، بما في ذلك التوصية باتخاذ تدابير لضمان الشفافية في تخصيص موارد الدولة.

وجددت البعثة الأممية في ليبيا، تأكيدها على أهمية الحفاظ على سلامة وحيادية المؤسسة الوطنية للنفط، بحسب ما ذكر بيانها.

وتتداول أنباء عن قيام قبائل في شرق ليبيا بإغلاق عدة منشآت نفطية، بحجة أن أموالها تذهب إلى خزائن مصرف ليبيا المركزي بطرابلس والذي بدوره يقوم بدفعها للمرتزقة الذين يقاتلون في محاور طرابلس ضد قوات الجيش الليبي.

وقد دانت المؤسسة الوطنية للنفط، أمس الجمعة، بشدة الدعوات لإقفال الموانئ النفطية، داعية القوات التي المكلفة بحماية المنشآت النفطية إلى منع أي محاولة للإغلاق، موضحة أنها إذا فشلت تلك القوات في تأمين المنشآت فإن المؤسسة ستكون مجبرة على البحث عن خيارات أخرى لتأمين لحماية المنشآت الحيوية للشعب الليبي.