الاتحاد الأوروبي يستعد لإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا بوريل : الأمور في ليبيا تفلت من أيدينا ونخشي من تكرار السيناريو السوري

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طالب مفوض الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، الدول الأعضاء في الاتحاد بأن يكونوا مستعدين للقيام بمهمة عسكرية في ليبيا.

بوريل قال في مقابلة مع مجلة دير شبيغل الألمانية، إذا حدث وقف لإطلاق النار في ليبيا، سيتعين على الاتحاد الأوروبي أن يكون مستعدا للمساعدة في تطبيق ومراقبة وقف إطلاق النار – وربما أيضاً بجنود .

وأضاف هذا من المحتمل أن يكون نبأ جيداً للغاية للمواطنين في ليبيا، لكنه ليس بالضرورة تأكيد على النفوذ الكبير للاتحاد الأوروبي .

وطالب الأوروبيين بتطبيق حظر توريد الأسلحة لليبيا”، مؤكدا أن هذا الأمر غير فعال حالياً بسبب عدم تولي أحد زمام المراقبة.

وكان بوريل أعرب، عن رفضه للتدخل التركي العسكري في النزاع الليبي، حتى لا تتحول ليبيا إلى سوريا أخرى.

بوريل قال، خلال نقاش في البرلمان الأوروبي بستراسبورج في الخامس عشر من هذا الشهر، الأمور في ليبيا تفلت من أيدينا، مضيفا لا حل عسكريا للنزاع، وعلى الرغم من أنا رددنا هذا الشعار خلال الحرب في سوريا، لكننا شهدنا حلا عسكريا، كما أن هناك خطرا بأن يتكرر الوضع نفسه في ليبيا .

واتهم تركيا بـ”الانخراط عسكريا” في ليبيا، بإرسالها أسلحة ومرتزقة، قائلا إن هناك المزيد من الأسلحة والمرتزقة، ولن تكون الحرب في ليبيا بلا مقاتلين.. ووفقا للمعلومات الاستخبارية، هناك سوريون ومقاتلون من الشرق الأوسط جاؤوا للقتال في ليبيا .

وتستضيف ألمانيا مؤتمر حول ليبيا برعاية الأمم المتحدة، في العاصمة برلين، بحضور 11 دولة هم الولايات المتحدة وبريطانيا وروسيا وفرنسا والصين ومصر والامارات وتركيا والكوغو والجزائر وإيطاليا وممثلي الاتحاد الأوروبي والأفريقي وجامعة الدول العربية والمبعوث الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة، بهدف توفير ظروف مواتية لاستئناف الحوار الليبي الداخلي مع الإعلان مسبقاً عن وقف دائم لإطلاق النار.