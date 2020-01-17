مؤسسة النفط: سقوط قذائف على المستودع النفطي بطريق المطار بطرابلس صنع الله: قصف المستودع بعدة قذائف منذ بدء أعمال العنف بطرابلس أمر غير مقبول بتاتا

أخبار ليبيا 24 – اقتصاد

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، عن سقوط قذائف على مستودع طريق المطار جنوب طرابلس التابع لشركة البريقة لتسويق النفط، مساء يوم الخميس، أدت إلى إصابة أحد عناصر أمن المنشآت النفطية بشظايا.

وأوضحت المؤسسة في بيان لها اليوم، إن القذائف تسببت في اشتعال النيران في سبع شاحنات تابعة لشركة البريقة، مطالبة جميع الجهات المحلية والدولية بالقيام بمسئولياتها لوقف الاقتتال الذي قد يؤدي لحدوث كوارث إنسانية وبيئية.

وأشار رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع، إلى تعرض المستودع إلى القصف عدة مرات منذ بدء أعمال العنف في طرابلس مما هدد سلامة العاملين به، وأدى إلى تعقيد عملية تزويد طرابلس والمناطق المجاورة بالمحروقات، مؤكدا أن هذا أمر غير مقبول بتاتا، وأن شركة البريقة ستتابع إيصال الوقود إلى المحطات في العاصمة.

وجاء سقوط قذائف على مستودع طرابلس النفطي اليوم الخميس، عقب إعلان قوات حكومة الوفاق وقوات الجيش الليبي عن التزامهما بوقف إطلاق النار بمحاور طرابلس السبت الماضي، استجابة للدعوات الدولية.