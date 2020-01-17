قبل يومين من مؤتمر برلين.. حفتر في زيارة مفاجئة لليونان

قبل يومين من مؤتمر برلين.. حفتر في زيارة مفاجئة لليونان ترسيم الحدود والتعاون العسكري ملفات على مائدة مفاوضات حفتر في أثينا

أخبار ليبيا 24 – متابعات

وصل قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر مساء أمس الخميس إلى العاصمة اليونانية أثينا، في زيارة مفاجئة لإجراء محادثات قبل يومين من مؤتمر السلام حول ليبيا الذي تستضيفه برلين الأحد المقبل .

وتأتي هذه المحادثات في وقت تعزز دول العالم جهودها للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، ووضع حد للاقتتال الدائر منذ تسعة أشهر بين قوات الجيش الليبى وميليشيات حكومة الوفاق.

ولا تزال هدنة موقتة بدأ سريانها الأحد صامدة إلى حد كبير، رغم تبادل الفريقين الاتهامات بانتهاكها.

ووصل حفتر بطائرة خاصة الخميس إلى اليونان والتقى وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس في جولة محادثات أولى، وفق ما أظهرت لقطات تليفزيونية.

هذا ويجري القائد العام للجيش الليبي اليوم الجمعة مزيدًا من المحادثات مع ديندياس قبل لقاء رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس.

وتسعى اليونان للمشاركة في محادثات برلين التي لم تدع إليها.

وتسعى اليونان للعب دور أكبر في ليبيا بعد توقيع حكومة الوفاق مذكرة تفاهم مع أنقرة في نوفمبر تتيح لها حقوقًا للتنقيب عن النفط والغاز في مناطق واسعة من شرق البحر المتوسط، وهي الحقوق التي تطالب بها اليونان وقبرص.

وكان رئيس الحكومة اليوناني قد صرح أن أثينا سترفض داخل الاتحاد الأوروبي أي اتفاق سلام ما لم يتم إلغاء الاتفاق المثير للجدل بين أنقرة وحكومة طرابلس.

ووافق المشير حفتر الخميس من حيث المبدأ على حضور مؤتمر برلين، بعد أن أعلن السراج مشاركته.

وكان حفتر قد غادر محادثات في موسكو لوقف إطلاق النار بدون التوقيع على الاتفاق، لكن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس زار بنغازي، الخميس لإقناعه بالانضمام للمؤتمر.

وكتب ماس على تويتر أن حفتر يرغب بالمساهمة في إنجاح مؤتمر برلين حول ليبيا وهو مستعد من حيث المبدأ للمشاركة، معتبرا أن ذلك أفضل فرصة منذ وقت طويل لتحقيق السلام، مؤكدًا أن حفتر “وافق على الالتزام بوقف إطلاق النار”.