بلدي طبرق يشكل لجنة طوارئ لحصر المنازل المتضررة من الأمطار

أخبار ليبيا24- خاص

شكل رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية الخميس لجنة طوارئ يترأسها عضو المجلس هاشم أمصادف لحصر المنازل المتضررة من الأمطار.

وأكد رئيس لجنة الطوارئ هاشم أمصادف شكلت اللجنة من عضوين من المجلس التسييري ومن مدير الأمن ومدير الهلال الأحمر فرع طبرق ومدير الشؤون الاجتماعية ومراقب التعليم ومندوب من منطقة طبرق العسكرية وعضو من جمعية الميدان الخيرية.

وأضاف رئيس اللجنة لـ”أخبار ليبيا24″أن اللجنة ستقوم بزيارة ميدانية لحصر البيوت المتضررة من الأمطار حسب البلاغات الأولية التي وصلت للبلدية صباح الخميس.

ودعا أمصادف المواطنين المتضررين إبلاغ مراكز الشرطة لفتح محاضر بالواقعة، والإبلاغ عن أماكن تجمع مياه الأمطار.

ونوه رئيس اللجنة المواطنين أخذ الحيطة والحذر في مداخل المدينة من الغرب والشرق، لافتا إلى أن الهلال الأحمر وجمعية الميدان ستباشر في دعم اللجنة بما يتوافر لديهم من تموين وأغطية وغيرها.

يشار إلى أن مدينة طبرق قد شهدت اليومين الماضيين سقوط أمطار غزيرة تسببت في انهيار وغرق عدد من المنازل.