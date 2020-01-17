المؤسسة الوطنية للنفط تدين دعوات إقفال المنشآت النفطية

أخبار ليبيا 24 – اقتصاد

دانت المؤسسة الوطنية للنفط، في بيان لها اليوم الجمعة، بشدة الدعوات لإقفال الموانئ النفطية استباقًا لمؤتمر برلين حول ليبيا الذي سيُعقد يوم الأحد المقبل.

ودعت المؤسسة، القوات التي تدعي حماية المنشآت النفطية إلى منع أي محاولة للإغلاق، موضحة أنها إذا فشلت تلك القوات في تأمين المنشآت فإن المؤسسة ستكون مجبرة على البحث عن خيارات أخرى لتأمين لحماية المنشآت الحيوية للشعب الليبي.

وأكد رئيس مجلس إدارة المؤسسة مصطفى صنع الله، أن قطاع النفط والغاز هو شريان الحياة بالنسبة للاقتصاد الليبي، وأنه مصدر الدخل الوحيد للشعب الليبي، مشيرا إلى أنّ المنشآت النفطية هي ملك للشعب الليبي ولا يجب استخدامها كورقة للمساومة السياسية.

وحذر صنع الله قائلا: إن “وقف إنتاج النفط وتصديره سيكون عواقبه وخيمة على الاقتصاد الليبي من السهل التنبّؤ بها إذا استمر الإغلاق”، منوها إلى أنه إذا جرى إغلاق الحقول النفطية فسيسجلون خسائر فورية في الإنتاج.

وعن عواقب وقف إنتاج النفط في ليبيا، قال صنع الله: “سنواجه انهيارا في سعر الصرف، وسيتفاقم العجز في الميزانية إلى مستوى لا يمكن تحمله، كما سنشهد مغادرة الشركات الأجنبية، وسنتكبد خسائر في الإنتاج قد نستغرق سنوات عديدة لاستعادتها، وسيكون الرابح الرئيسي من هذه الأعمال هي الدول الأخرى المنتجة للنفط، في حين سيكون الخاسر الوحيد منها هو الشعب الليبي، إنّ من يقوم بمثل هذه الأفعال كمن يشعل النار في بيته”.

وأضاف رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، أنه إذا جرى إغلاق الموانئ النفطية فسيتعين خفض الإنتاج على الفور، ووقفه بالكامل عند بلوغ القدرة التخزينية القصوى، وذلك نظرا لمحدودية السعات التخزينية بها، وأن ذلك قد يحصل في أقلّ من خمسة أيام، وفق قوله.

واعتبر مصطفى صنع الله، أن إغلاق المنشآت النفطية تعتبر من الجرائم الاقتصادية في القانون الليبي، وجريمة حرب بموجب القانون الدولي الإنساني، مؤكدة أنه إذا جرى تنفيذ هذه التهديدات بإقفال النفط، فإنّها ستسعى لملاحقة مرتكبي هذا الفعل المشين والمحرضين علية بكّافّة الوسائل المتاحة وبموجب القانون الليبي والدولي.

وخرجت خلال اليومين الماضيين دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي بإغلاق الموانئ والحقول النفطية، بحجة أن أموالها تذهب إلى خزائن مصرف ليبيا المركزي بطرابلس وتدفع للمرتزقة الذين يقاتلون في محاور طرابلس ضد قوات الجيش الليبي.