الغزوي: تركيا لا تزال ترسل المرتزقة السوريين رغم الهدنة الغزوي: الجسر الجوي من اسطنبول لمطار معيتيقة لم يتوقف

أخبار ليبيا 24 – خاص

قال آمر غرفة عمليات الجيش الوطني، اللواء المبروك الغزوي، إن تركيا لا تزال ترسل المرتزقة لدعم المليشيات الإرهابية في طرابلس.

الغزوي أشار اليوم الخميس إلى أن تحريات الجيش الليبي أعطت معلومات مؤكدة بأن الجسر الجوي الذي ينقل المرتزقة السوريين من تركيا لمطار معيتيقة لم يتوقف حتى بعد إعلان الهدنة .

آمر غرفة عمليات الجيش الوطني أضاف “ليبيا ستكون مقبرة لكل المليشيات والمرتزقة، وسيعودون لبلدانهم في صناديق الجثث”.

يشار إلى أن الأطراف الليبية، استجابت في منتصف الثاني عشر من يناير الجاري للمبادرة الروسية التركية لوقف إطلاق النار في جميع محاور طرابلس، إلا أن القائد العام المشير خليفة حفتر رفض توقيع اتفاق في العاصمة الروسية موسكو بشأن وقف إطلاق النار، متقبلاً وقف إطلاق النار لأجل غير مسمى، بحسب وزارة الدفاع الروسية.

ومن المقرر أن تستضيف ألمانيا الأحد المقبل، مؤتمرًا دوليًا سيعقد في برلين حول ليبيا، في محاولة التوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة الليبية.