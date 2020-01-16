مواطن في طبرق يتسبب في قطع الاتصالات والإنترنت شرق طبرق

أخبار ليبيا 24 – خاص

كشف رئيس وحدة الشؤون الفنية في شركة هاتف ليبيا بمدينة طبرق طاهر القري أن مواطن من المدينة تسبب في قطع كابل الألياف البصرية بحي الأندلس أثناء عملية حفر.

وأكد القري في تصريح لـ”أخبار ليبيا24″ أن هذا القطع تسبب في قطع الاتصالات في شبكتي المدار وليبيانا شرق طبرق وكذلك منظومة المصارف.

وتابع رئيس الوحدة :”قمنا بربط المصارف على الخط البري (NGPN) سوف يستمر الانقطاع حتى يقوم المواطن بترميم الأنابيب ونحن في انتظار فريق الصيانة المتخصص في إصلاح كوابل الألياف البصرية”.

وأشار القري إلى أن الكابل البحري يربط ليبيا من إمساعد حتى رأس اجدير وكذلك ربط دول الجوار وهو دولي، مؤكدًا أنهم يحاولون الإصلاح في أسرع وقت حتى تعود الاتصالات والإنترنت من طبرق حتى إمساعد شرقاً.

وطالب رئيس وحدة الشؤون الفنية في شركة هاتف ليبيا المواطنين بعدم الحفر إلا بعد أخذ الأذونات اللازمة من البريد والكهرباء والمياه.