معلنًا 6 محاور للمبادرة.. جوتيريش يطالب المجتمع الدولي بدعم مؤتمر برلين بشأن ليبيا جوتيريش يدعوا إلى الإسراع في تعزيز الوقف غير المشروط للأعمال العدائية

أخبار ليبيا 24 – خاص

طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، المجتمع الدولي بتقديم دعم قوي لمؤتمر برلين بشأن ليبيا، المقرر عقده الأحد المقبل.

جوتيرش دعا، في تقرير إلى مجلس الأمن الدولي، أطراف النزاع في البلد بالالتزام بوقف الأعمال العدائية بينهما، والإسراع في تعزيز الوقف غير المشروط للأعمال العدائية والانخراط بصورة بناءة في تحقيق هذه الغاية، بما في ذلك في إطار مؤتمر برلين.

ولفت إلى أن المؤتمر يرمي إلى توحيد المجتمع الدولي من أجل إنهاء النزاع والعودة إلى عملية سياسية من خلال توفير الشروط اللازمة لحوار ليبي-ليبي.

وقال جوتيريش في تقريره، إن مشروع البيان الذي سيصدر عن مؤتمر برلين يتمحور حول ستة محاور هي وقف الأعمال القتالية ووقف دائم لإطلاق النار، تطبيق حظر الأسلحة، إصلاح قطاع الأمن، العودة إلى عملية سياسية، إصلاح اقتصادي، احترام القانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان.

يشار إلى أن ألمانيا تستضيف مؤتمر حول ليبيا برعاية الأمم المتحدة، في العاصمة برلين، بحضور 11 دولة هم الولايات المتحدة وبريطانيا وروسيا وفرنسا والصين ومصر والإمارات وتركيا والكوغو والجزائر وإيطاليا وممثلي الاتحاد الأوروبي والأفريقي وجامعة الدول العربية والمبعوث الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة، بهدف توفير ظروف مواتية لاستئناف الحوار الليبي الداخلي مع الإعلان مسبقاً عن وقف دائم لإطلاق النار.