لافروف: استعادة الدولة في ليبيا مازال بعيد المنال

أخبار ليبيا 24 – سياسة

أكد وزير الخارجية الروسي في حكومة تسيير الأعمال الروسية، سيرغي لافروف، أن استعادة الدولة في ليبيا مازالت بعيدة المنال.

لافروف قال، أمام طلبة فرع معهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية في طشقند، خلال كلمة نقلتها وكالة سبوتنيك، “هناك حاجة لتحسين التنسيق السياسي وجعله أكثر كمالا، لسوء الحظ، في ظروف التصرفات المتهورة، لنقولها بصراحة، لزملائنا الأمريكيين وأقرب حلفائهم والتي أدت إلى عواقب وخيمة في منطقة الشرق الأوسط.. تم تدمير العراق… تم تدمير ليبيا، فإن استعادة مفهوم الدولة في ليبيا بعيدة المنال”.

واستضافت موسكو، الإثنين، محادثات بمشاركة وزراء الخارجية والدفاع لروسيا وتركيا وممثلي طرفي الأزمة في ليبيا قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، ورئيس حكومة الوفاق، فايز السراج، لبحث إمكانية التوصل إلى اتفاق بين الأطراف الليبية لوقف إطلاق النار.

وأكدت وزارة الخارجية الروسية، مغادرة حفتر، العاصمة الروسية موسكو بدون التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار مع حكومة الوفاق الوطني.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القائد العام للجيش الوطني الليبي، قبل البيان الختامي، ولكن قبل التوقيع طلب يومين لمناقشة الوثيقة مع زعماء القبائل “.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية، الثلاثاء، أن المشاركين في المفاوضات حول ليبيا أكدوا التزامهم بسيادة ووحدة واستقلال الأراضي الليبية، كما أكدت أن التوصل لاتفاق بين الأطراف المتحاربة بشأن وقف الأعمال العسكرية هو أهم نتائج اللقاء.