عطلة بمدارس عدد من بلديات الجبل الأخضر لسوء الأحوال الجوية تعطيل المدارس بمراقبات التعليم ببلديات الجبل الأخضر لسوء الأحوال الجوية

أخبار ليبيا24

أعلنت مراقبات التعليم في كل من درنة وشحات والأبرق والقبة والقيقب وسوسة ورأس الهلال، بشرق ليبيا تعطيل الدراسة اليوم الخميس، بكافة المؤسسات التعليمية، وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية التي تشهدها منطقة الجبل الأخضر.

وقالت مراقبة التربية والتعليم في درنة، أنه “بناءً على تعليمات المجلس البلدي درنة، وفي ظل الظروف التي تمر بها المدينة من إغلاق الطرق سواءً الداخلية أو الخارجية للمدينة. تُعلن مراقبة التربية والتعليم درنة بأن يوم غد الخميس الموافق عطلة رسمية، وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية وكثرة الأمطار”.

وحذّر المركز الوطني للأحوال الجوية، اليوم الأربعاء، فرصة سقوط أمطار غزيرة على المنطقة الممتدة من الجبل الأخضر إلى أقصى الساحل الشرقي، مما قد تؤدي لجريان بعض الأودية المحلية وتراكم المياه في الأماكن المنخفضة.