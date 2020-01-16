سلامة يبحث مع السراج الترتيبات الأخيرة بشأن مؤتمر برلين

أخبار ليبيا 24 – متابعات

بحث رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا غسان سلامة، مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج الترتيبات الأخيرة بشأن مؤتمر برلين الدولي حول الأزمة الليبية.

وناقش الطرفين خلال الاجتماع الذي عقد أمس الأربعاء بطرابلس بحضور نائبة المبعوث الأممي للشؤون السياسية ستيفاني ويليامز، تطورات الأوضاع في ليبيا، وسير وقف إطلاق النار جنوب طرابلس، وفق ما ذكرت البعثة الأممية.

ومن المقرر أن يُعقد مؤتمر برلين الدولي حول ليبيا برعاية الحكومة الألمانية والأمم المتحدة يوم الأحد المقبل، وقد وجهت ألمانيا دعوات إلى السراج والقائد العام للجيش الليبي خليفة حفتر وشخصيات رفيعة المستوى للمشاركة في المؤتمر لإيجاد حل للأزمة الليبية.

وكانت موسكو قد احتضنت الإثنين الماضي محادثات لإقناع طرفي الصراع في ليبيا بالتوقف عن إطلاق النار، انتهت بمغادرة المشير خليفة حفتر دون التوقيع على وقف إطلاق النار، في حين وقعت عليها حكومة الوفاق الوطني بقيادة السراج.