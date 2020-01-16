رويترز: أردوغان يؤكد بدء إرسال قوات تركية إلى ليبيا من المقرر أن يشارك الرئيس التركي في مؤتمر برلين حول ليبيا الأحد المقبل

أخبار ليبيا 24 – سياسة

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده بدأت في إرسال قوات إلى ليبيا لدعم حكومة الوفاق الوطني في طرابلس، وذلك قبل أيام من موعد قمة في برلين بشأن الصراع الدائر في ليبيا.

وقال أردوغان، إن بلاده ستستمر في استخدام كل الوسائل الدبلوماسية والعسكرية لضمان الاستقرار إلى الجنوب من أراضيها بما في ذلك ليبيا، بحسب ما نشرت رويترز اليوم الخميس.

وأضاف أردوغان، أن تركيا ستبدأ في منح تراخيص للتنقيب والحفر في شرق البحر المتوسط العام الحالي، تمشيا مع اتفاق بحري أبرمته بلاده مع ليبيا، مؤكدا أن السفينة التركية “أوروج ريس” ستبدأ أنشطة مسح سيزمي بالمنطقة.

ومن المقرر أن يجتمع الرئيس التركي مع زعماء ألمانيا وروسيا وبريطانيا وإيطاليا يوم الأحد ضمن فعاليات مؤتمر برلين الذي سيبحث عن إيجاد حلول للأزمة في ليبيا.

وكان الرئيس رجب طيب أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين قد قادا خلال اجتماعهما في إسطنبول في الثامن من الشهر الجاري، مبادرة دعت الأطراف الليبية إلى وقف إطلاق النار في البلاد.

يشار إلى أن البرلمان التركي، قد وافق خلال جلسته في الثاني من يناير الجاري، على مذكرة تقدم بها إردوغان تسمح للحكومة التركية بإرسال قوات إلى ليبيا، لدعم قوات حكومة الوفاق ضد قوات الجيش الليبي.