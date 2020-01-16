حفتر في أثينا لإجراء مباحثات مع المسؤولين اليونانيين وزير خارجية اليونان يستقبل حفتر لدى وصوله إلى أثينا

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وصل القائد العام للجيش الوطني، المشير خليفة حفتر، مساء اليوم الخميس إلى العاصمة اليونانية أثينا في زيارة رسمية للقاء مسؤولين يونانيين، حيث كان في استقباله لدى وصوله والوفد المرافق له، وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس.

وقال ديندياس، على تويتر، ” منذ فترة قصيرة، استقبلت في أثينا قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر”.

وأكدت وسائل إعلام يونانية، إن حفتر وصل إلى أثينا وسيلتقي صباح يوم الجمعة وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس، وسيلتقي بعدها برئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس.

وقالت، “حفتر سيجتمع مع كل من ووزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس (صباح الجمعة في الساعة 9:20 صباحًا). ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس (ظهر الجمعة في الساعة 13:00)”.

وتأتي هذه الزيارة قبل انعقاد مؤتمر برلين الدولي حول ليبيا يوم الأحد المقبل.

وقبل مغادرته بنغازي، استقبل حفتر في مقر قيادة الجيش بالجرمة، وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، والوفد المرافق له.

أكد حفتر، خلال هذا اللقاء على تقديره للجهود التي تبذلها الدولة الألمانية، مؤكداً على تمسكه بالثوابت الوطنية وأحقية القوات المسلحة في محاربة الإرهاب ونزع أسلحة المليشيات والحفاظ على سلامة وسيادة ليبيا ووحدة أراضيها.

وجرى خلال هذا اللقاء مناقشة حيثيات المؤتمر الدولي الخاص بليبيا المزمع عقده في برلين يوم الأحد المقبل.