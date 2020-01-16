حرس الحدود التونسي يضبط ليبي حاول تهريب مخطوطة أثرية

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نجحت عناصر من الحرس الحدودي في تونس من حجز مخطوطة أثرية تحمل رموزا عبرية على لفائف من الجلد تم ضبطها بحوزة مسافر ليبي الجنسية بعد إخضاعه لإجراءات التفتيش عند دخوله إلى الأراضي التونسي من معبر ذهيبة البري.

و تحتوي هذه المخطوطة على 12 صفحة ورسوم و رموز يشتبه في أنها ذات صبغة تاريخية.

وأوضحت ديوانية المكتب الحدودي الذهيبة أنه بعد التحرّي مع المسافر المشتبه به أعترف بأنه كان ينوي بيع هذه المخطوطة بمدينة جربة.

وبحسب تقارير صحفيه تونسيه أذنت النيابة العمومية التونسيه بإحالة المسافر مع المحجوزات إلى المصالح الأمنية التونسية المختصة للتحقيق.