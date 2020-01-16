تعرف علي سبب غياب سلتو في مباراة بيراميدز

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غاب اللاعب الليبي أنيس سلتو مهاجم فريق الاتحاد السكندري الجديد عن تشكيلة فريقه ، لمباراة بيراميدز، مساء اليوم الخميس على ستاد الإسكندرية، في ختام الجولة 13 من الدوري المصري الممتاز.

واستبعد طلعت يوسف المدير الفني للاتحاد السكندري اللاعب الليبي، بعد تعذر قيده، لعدم وصول بطاقته الدولية من فريقه السابق النجم الساحلي التونسي.