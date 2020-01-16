تعادل مخيب لليد الليبية في افتتاح أمم أفريقيا
أخبار ليبيا24
سجل منتخب ليبيا لكرة اليد تعادلا مخيبًا أمام الغابون، اليوم الخميس بنتيجة 22-22، في المباراة التي جرت، ضمن افتتاح منافسات المجموعة الرابعة لبطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد، التي انطلقت هذا المساء في تونس.
تقدم منتخب ليبيا في الشوط الأول بفارق هدف بنتيجة 13-12، وواصل تقدمه إلى ما قبل انتهاء المباراة بدقائق بفارق 4 أهداف، إلا أنه تراجع في أدائه واستقبل عدد من الأهداف لتنتهى المباراة بالتعادل.
هذا وتوج الليبي معز الشطي، بجائزة أفضل لاعب، في المباراة بعد أن قدم أداءً مميزًا طيلة دقائق اللقاء.
ويلعب منتخبنا في المجموعة الرابعة من البطولة إلى جانب أنغولا و الغابون و نيجيريا.
وسيواجه المنتخب الليبي أنغولا في المباراة المقبلة بقاعة رادس يوم غد الجمعة ويختتم مبارياته في الدور الأول في التاسع عشر من يناير بمواجهة نيجيريا بقاعة الحمامات.
وتعتبر هذه النسخة من البطولة ذات أهمية كبيرة كونها مؤهلة لكاس العالم المقبل في مصر .