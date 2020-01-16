تعادل مخيب لليد الليبية في افتتاح أمم أفريقيا

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سجل منتخب ليبيا لكرة اليد تعادلا مخيبًا أمام الغابون، اليوم الخميس بنتيجة 22-22، في المباراة التي جرت، ضمن افتتاح منافسات المجموعة الرابعة لبطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد، التي انطلقت هذا المساء في تونس.

تقدم منتخب ليبيا في الشوط الأول بفارق هدف بنتيجة 13-12، وواصل تقدمه إلى ما قبل انتهاء المباراة بدقائق بفارق 4 أهداف، إلا أنه تراجع في أدائه واستقبل عدد من الأهداف لتنتهى المباراة بالتعادل.