الهوني يقود الترجي للفوز في كلاسيكو تونس

أخبار ليبيا24- خاص

قاد اللاعب الدولي الليبي حمدو الهوني فريقه الترجي التونسي للفوز على النجم الساحلي 1-0 بالملعب الأولمبي برادس في مواجهة مؤجلة من الأسبوع السابع من الدوري التونسي.

ونجح الهوني في تسجيل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 32 من الشوط الأول.

ويقدم المحترف الليبي أداء مميز رفقة الترجي ونجح في قيادته لتحقيق الفوز في عديد المناسبات.

وسجل الهوني في الدوري التونسي هذا الموسم 4 اهدف في مرمى حمام الأنف و شبيبة القيروان و البنزرتي وأخيرا النجم الساحلي.

وكان النجم الليبي قد تألق مع الترجي في كأس أندية العالم وسجل مع الفريق ثلاثية في شباك السد القطري ليصبح أول لاعب عربي وأفريقي ينجح في تسجيل هاتريك في كأس أندية العالم.