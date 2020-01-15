وزير الدفاع التركي: فريق تدريب وتعاون تركي يعمل الآن في ليبيا

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قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، اليوم الأربعاء، إن فريق تدريب وتعاون تركي يعمل الآن في ليبيا، معتبرا أنه من السابق لأوانه الحديث عن إنهيار وقف إطلاق النار هناك.

وأضاف أكار للصحفيين في إفادة صحفية في أنقرة أنه من السابق لأوانه القول إن وقف إطلاق النار في ليبيا انهار بعدما رفض القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير خليفة حفتر توقيع اتفاق هدنة خلال محادثات أجريت موسكو.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أعلن الأربعاء الماضي أن بلاده أرسلت 35 جنديا إلى ليبيا دعما لحكومة الوفاق، لكنهم لن يشاركوا في المعارك.

وأضاف أردوغان بحسب صحيفة “حرييت” التركية أن تركيا ستتولى مهمة التنسيق، مؤكدًا أن الجنود لن يشاركوا في الأعمال القتالية.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن مطلع الأسبوع الماضي أن جنودا أتراك بدأوا بالفعل التوجه إلى ليبيا بشكل تدريجي.

وأشار أردوغان إلى أن هدف بلاده ليس “القتال” بل “دعم الحكومة الشرعية “حكومة الوفاق” وتجنب مأساة إنسانية”.

فيما أكد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، أن تركيا سترسل خبراء عسكريين وفرقا تقنية لدعم الحكومة الوفاق.

وأضاف جاويش أن الحكومة بقيادة الرئيس ستقرر كيف ومتى سيحدث ذلك”.

يشار إلى أن البرلمان التركي أقر إرسال قوات تركية إلى ليبيا دعما لحكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج في مواجهة القوات المسلحة العربية الليبية.