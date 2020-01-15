وزير الخارجية الأمريكي إدارة ترامب تدرس إدراج “الإخوان المسلمين” على قائمة الإرهاب

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كشف وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن الإدارة الحالية – إدارة الرئيس دونالد ترمب – مازالت تدرس إدراج جماعة الإخوان المسلمين على قائمة الإرهاب وتقيّم الخطوة.

وأضاف بومبيو أمس الإثنين خلال جلسة حوارية له بمعهد هوفر بجامعة ستانفورد أنه كان واحداً من 8 نواب قدموا مشروع قانون في الكونغرس مطالبين الإدارة الأمريكية السابقة إدارة الرئيس بارك أوباما بإدراج جماعة الإخوان المسلمين على قائمة الإرهاب.

وتابع الوزير الأمريكي :“الأمر أكثر دقة في تقديري بالمقارنة عما كنت أراه كممثل كانساس في الكونغرس”، مؤكدًا أن النظر للأمر من داخل الإدارة يختلف عن النظر إليه من خارجها.

ويؤكد بالقول :”نحن ما زلنا نحاول معرفة كيفية تحقيق ذلك، هناك عناصر داخل الإخوان المسلمين لاشك في أنهم إرهابيون، وهم مدرجون على قائمة الإرهاب، نحن نحاول أن نضمن أننا نقوم بالإدراج بشكل صحيح، ونحدد الموضوع بشكل صحيح، وضمان الأساس القانوني لذلك”.

ولفت إلى أن عملية “الإدراج كمنظمة إرهابية” قد تبدو مجرد قرار، لكنها في الحقيقة تحتاج لكم من العمل لضمان وجود الأساس القانوني لذلك، ولضمان تواجد البيانات الصحيحة قبل عملية الإدراج.