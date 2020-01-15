وزارة الصحة تطالب برفع درجة الاستعداد القصوى لتفادي مخاطر الأمطار الغزيرة والسيول الصحة تحذّر من الأمطار الغزيرة والسيول المتوقعة هذه الأيام

أخبار ليبيا24

حذرت وزارة الصحة بالحكومة الليبية، من تبعات هطول أمطار غزيرة وارتفاع منسوب المياه المتوقع حدوثها على مناطق ومدن وبلديات الساحل الليبي، وذلك اعتبارا من مساء اليوم الأربعاء وحتى الأيام المقبلة.

وطالب وزير الصحة، الدكتور سعد عقوب، فروع جهاز الإسعاف والطوارئ بالبلديات برفع حالة الجهوزية الكاملة للاستجابة لأي طارئ متوقع بالمنطقة واتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية في ظل توقعات بارتفاع مناسيب المياه المصاحب لهطول الأمطار.

ودعا عقوب، المواطنين لأخذ الحيطة والحذر، خاصة في المناطق القريبة من شواطئ البحار ومجاري السيول واتخاذ الاحتياطات اللازمة للحيلولة دون وقوع خسائر مادية وبشرية.

ووجه وزير الصحة تعليماته العاجلة لكافة أقسام الاسعاف والطوارئ بالمستشفيات العامة والقروية والتعليمية والأجهزة التابعة للقطاع لمواكبة آثار الأمطار وما يحتاجه المواطنون من رعاية ومتابعة صحية على مدار الساعة تحسبا لأي طارئ كان ولتلبية النداء في أي ظرف.

كما دعا لاتخاذ كافة الإجراءات الصحية الوقائية الواجب اتخاذها عند حدوث سيول في بعض المناطق وتسجيل جميع الحالات التي يتم علاجها والعلاج المنصرف مع تشخيص هذه الحالات.

كما دعا المواطنين إلى التقيد بتعليمات وإرشادات السلامة، والحذر والانتباه أثناء قيادة السيارة في الطرقات وقت الأمطار خشية الانزلاق بهدف تفادي أي أحداث تعرض حياتهم وممتلكاتهم للخطر.