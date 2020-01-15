وجودنا ليس احتلال .. مستشار أردوغان : تركيا لا تنوي الانسحاب من ليبيا أقطاي : فرنسا والإمارات تضغطان على حفتر من أجل منعه من الجلوس مع تركيا

أخبار ليبيا 24 – خاص

قال مستشار الرئيس التركي، ياسين أقطاي، إن فرنسا والإمارات تضغطان على قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر من أجل منعه من الجلوس مع تركيا على طاولة المفاوضات وتفرضان شروطا مثل انسحاب تركيا من ليبيا.

أقطاي أضاف، في تصريحات لوكالة سبوتنيك الروسية، أن بلاده لا تنوي الانسحاب من ليبيا ولا تعتبر وجودها احتلالا.

وزعم أن المشير حفتر تمكن من حضور المفاوضات في موسكو بفضل تركيا ووجودها في ليبيا، لأنه كان يرفض التفاهم مع حكومة الوفاق.

كما زعم أن تركيا متواجدة في الساحة من أجل حماية الشعب الليبي، ولا تنوي احتلال ليبيا والقتال ضد الشعب الليبي، مضيفًا وفي الحقيقة من يقومون وسيقومون بمواجهة تركيا هم عبارة عن جنود مرتزقة .

وكانت الخارجية الروسية، قالت في بيان لها، أمس الثلاثاء، إن خليفة حفتر غادر العاصمة الروسية موسكو دون التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار مع حكومة الوفاق.

وأكدت أن موسكو ستواصل العمل مع طرفي الصراع في ليبيا، من أجل التوصل إلى تسوية.