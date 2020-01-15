مناقشة المشاكل والصعوبات التي تعرقل سير التدريب برئاسة أركان القوات البحرية هيئة التدريب بالقوات المسلحة تبدي استعدادها لحل كل المشاكل والصعوبات

أخبار ليبيا 24 – خاص

استقبل رئيس أركان القوات البحرية اللواء فرج المهدوي، بمقر رئاسة أركان القوات البحرية رئيس هيئة التدريب بالقوات المسلحة اللواء حامد الناجي .

وناقش الطرفين سير التدريب بالقوات البحرية من خلال المؤسسات التعليمية التابعة للقوات البحرية والتي تشمل الكلية البحرية، والثانوية البحرية، ومركز تدريب البحرية بطبرق إضافة لمركز الدارسات البحرية .

وقدم رئيس أركان البحرية شرحًا موجزا لأهم المشاكل والصعوبات التي تواجه سير التدريب بهذه المؤسسات التعليمية والعمل على التغلب عليها لنجاح تنفيذ الخطة التدريبية لرئاسة أركان البحرية .

من جانبه، أبدي رئيس هيئة التدريب بالقوات المسلحة استعداد الهيئة لتعاون مع رئاسة أركان البحرية لحل كل المشاكل والصعوبات التي تعرقل سير التدريب .

هذا وقد حضر الاجتماع امراء المؤسسات التعليمية التابعة لرئاسة أركان القوات البحرية وعدد من معاوني رئيس هيئة التدريب وآمر التوجيه المعنوي لرئاسة أركان القوات البحرية والناطق الرسمي باسم القوات البحرية .