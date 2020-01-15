مركزي طرابلس: مبيعات أرباب الأسر في 2019 بلغت 7.6 مليار دولار
أخبار ليبيا24
كشف المصرف المركزي في طرابلس أمس الثلاثاء، أن مبيعات المنحة الخاصة بأرباب الأسر للعام الماضي 2019 بلغت 7.6 مليار دولار.
المصرف المركزي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إلى أن 19 مصرفًا قامت ببيع العملة الأجنبية للمواطنين.
وأكد المركزي مبيعات مصرف الجمهورية والأمان والتجاري الوطني تجاوزت حاجز المليار دولار لمنحة أرباب الأسر في العام الماضي.
وأشار إلى أن مصرف الخليج الأول يعتبر أقل المصارف التجارية بيعًا لمنحة أرباب الأسر والتي بلغت 181 ألف دولار خلال 2019، بينما لم يتحصل اليقين على فرصة لبيع المخصصات نتيجة عدم توفر المنظومة الخاصة بالمصرف الجديد.