مؤكدًا جاهزية قوات البركان .. بيت المال: مستعدون لوضع خطة لدخول سرت مُجددًا بيت المال: القوات المتواجدة في مصراتة لا تقل عن 50% من القوات المتواجدة في طرابلس

أخبار ليبيا 24 – خاص

قال آمر الاستخبارات العسكرية بالمنطقة الوسطى التابعة لقوات حكومة الوفاق، إبراهيم بيت المال، إن كل القوات المتواجدة في مدينة مصراتة، لا تقل عن 50% من القوات المتواجدة في طرابلس.

بيت المال أضاف في تصريحات متلفزة له، أن هذه القوة لا بأس بها، وتستطيع أن تردع قوات الجيش الوطني التابعة للمشير حفتر، مُستدركًا أن القوات بالكامل تنادت وخاصة عندما أذعنا في قنوات مصراتة برفع درجة الاستعداد وإعلان النفير .

وتابع أن جميع القوات متواجدة في منطقة بوقرين، للاستعداد لأي مواجهة ولمحاولة دحر قوات حفتر للعودة من حيث آتى، موضحًا أنهم مستعدون لذلك ونظموا صفوفهم.

وأكد بيت المال أن الدعم اللوجيستي موجود، وكذلك دعم الأسلحة، موضحًا أن الشباب مرابطين في التبات بمنطقة بوقرين، منوهًا إلى أنهم مستعدون لوضع خطة لدخول سرت مُجددًا وتحريرها من القوات المعادية .