مؤكدة وقوفها ضد التدخل التركي .. الخارجية السعودية : الأزمة الليبية على رأس اهتماماتنا

مؤكدة وقوفها ضد التدخل التركي .. الخارجية السعودية : الأزمة الليبية على رأس اهتماماتنا الخارجية السعودية : الدول العربية تواجه تدخلات خارجية من جماعات إرهابية لزعزعة استقرارها

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قال وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، إن الأزمة الليبية أصبحت على رأس اهتمام السعودية من خلال التواصل مع جميع الأطراف ودعوتهم لإعلاء المصلحة العليا حفاظا على أمن واستقرار ليبيا.

فرحان أضاف، خلال كلمة ألقاها في البرلمان العربي بالقاهرة، أن الدول العربية تواجه تدخلات خارجية من ميليشيات مسلحة وجماعات إرهابية لزعزعة استقرارها.

وأكد تمسك السعودية بالحفاظ على استقرار دول المنطقة العربية، على رأسها موقفها الموحد الرافض للتدخل التركي في ليبيا، بالإضافة إلى سوريا.

وعقد البرلمان العربي، اليوم الأربعاء، جلسة في العاصمة المصرية القاهرة، لمناقشة عدد من الموضوعات بينها الملف الليبي.

وترأس جلسة البرلمان الثانية من دور الانعقاد الرابع، اليوم، رئيس البرلمان العربي مشعل بن فهم السلمي، بحضور رئيس مجلس النواب المنعقد في طبرق،عقيلة صالح، والذي ألقى كلمة أمام البرلمان العربي عن آخر التطورات في الشأن الليبي.