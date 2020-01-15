لشغل منزله كمصنع للخمور .. البحث الجنائي بنغازي يضبط شخص من ذوي السوابق

أخبار ليبيا 24 – خاص

تمكن عناصر قسم البحث الجنائي التابع لمديرية أمن بنغازي في واحدة من أقوى الضربات الأمنية المُستهدفة لأوكار الخُمور وسائر المُسكرات من ضبط كميات كبيرة من الخمور المحلية .

وأوضح مدير المكتب الإعلامي بمديرية أمن بنغازي نقيب أحمد المسماري أن عناصر قسم البحث الجنائي تمكنوا من القبض على شخص من ذوي السوابق يمارس نشاطاً موسعاً فى مجال صناعة الخمور بمنطقة الوحيشي .

المسماري قال إن معلومات وردت إلى وحدة التحري والقبض بقسم شرطة النجـدة من عدة مصادر، حيث تم تشكيل فريق لفحص وتحليل مكان تلك الأوكار وأسلوب ارتكابها لهذا الجرم، حيث أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب تلك الوقائع شخص يقطن بمنطقة الوحيشي ويمارس هذا النشاط غير مشروع في منزله.

وأشار مدير المكتب الإعلامي أنه على الفور وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد عدة كمائن بأماكن تردد الجاني أسفرت عن ضبطه أمام منزله وضبط كمية كبيرة من الخمور .

ولفت إلى أنه عند مواجهة الجاني اعترف بنشاطه الإجرامى، وقيامه بارتكاب هذا العمل، منوهًا أنه تم نقل الجاني إلى القسم لاتخاذ باقي الإجراءات القانونية حياله لعرضه على النيابة العامة .

وأكد المسماري أن قسم البحث الجنائي خاصة وكافة الأقسام التابعة للمديرية ماضية في عملها لمحاربة الجريمة بشتى صورها خاصة جرائم الاتجار وحيازة المواد المُسكرة والمخدرة .