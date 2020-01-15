كونتي : قد لا نصل إلى هدنة ليبية موقعة رسميًا في برلين

كونتي : قد لا نصل إلى هدنة ليبية موقعة رسميًا في برلين كونتي : كل محاولة لفرض الخيار العسكري محكوم عليها بالفشل وغير مقبولة

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، إن بلاده على استعداد لاستثمار كل قدراتها لتوجيه الجهات الفاعلة الليبية والمجتمع الدولي نحو حل سياسي في ليبيا .

كونتي أضاف، خلال اجتماع للحكومة في قصر كيجي “لكننا لسنا مستعدين للتزويد بالأسلحة أو العسكريين لتغذية نزاع مسلح .

وقال حول المهام العسكرية “لسنا متأكدين حالياً أننا سنصل في برلين إلى هدنة في ليبيا موقعة رسميًا، الشيء المهم هو التوصل لوقف إطلاق النار”.

وتابع أن استراتيجية بلاده في ليبيا متماسكة تمامًا وأن حل الأزمة يجب أن يكون سياسي، وأن كل محاولة لفرض الخيار العسكري محكوم عليها بالفشل وغير مقبولة، بحسب تعبيره.

ولفت إلى أن “إيطاليا ليس لديها أجندات خفية، هذه هي قوتنا مع أي ممثل أجنبي لم يكن لدينا أي لغة أو محتوى مختلف، مصداقيتنا تعتمد أيضًا على حقيقة أننا نتمتع دائمًا باتساق العمل والأهداف”.

ومن المقرر أن تستضيف ألمانيا الأحد المقبل، مؤتمرًا دوليًا سيعقد في برلين حول ليبيا، في محاولة التوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة الليبية.