عقيلة صالح يدعو لمواجهة الغزو التركي وتفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك

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أخبار ليبيا24

طالب رئيس مجلس النواب عقيلة صالح اليوم الأربعاء بدور عربي لمواجهة الغزو التركي لليبيا، داعياً إلى رص الصفوف وتفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك.

واتهم صالح في كلمة خلال الجلسة الثانية من دور الانعقاد الرابع للبرلمان العربي في العاصمة المصرية القاهرة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بمحاولة إحياء إرث الظلم العثماني في ليبيا.، وأن تركيا حولت منطقة البحر المتوسط إلى بؤرة توتر.

واتهم رئيس مجلس النواب أيضًا رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج بالارتماء في أيدي الميلشيات، مشدداً على أن حكومة الوفاق لم تلتزم ببنود الاتفاق السياسي، وأنه لا يحق لها إبرام اتفاقات سياسية دولية.

وطالب صالح الدول العربية بسحب الاعتراف بحكومة الوفاق، لافتا إلى أن الاتفاق السياسي لم يعد له وجود على الأرض.

وأوضح أن المجتمع الدولي نصب المجلس الرئاسي في طرابلس الذي بدوره منح تركيا حق التدخل في ليبيا وأن استمرار المجتمع الدولي بالاعتراف به لا يصب في مصلحة الشعب الليبي.

وأكد رئيس مجلس النواب على أن الجيش الليبي سيستكمل مهمته من أجل تحرير العاصمة طرابلس من الميليشيات المسلحة والمجموعات الإرهابية التي تسيطر عليها.

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