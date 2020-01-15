سلامة يعرب عن أمله في يُفضي مؤتمر برلين إلى إنها القتال في ليبيا وعودة النازحين إلى مناطقهم

سلامة وويليامز يجريان زيارة مركزين للنازحين في طرابلس

11

أخبار ليبيا24

أعرب الممثل الخاص غسان سلامة عن أمنياته في أن يفضي مؤتمر برلين القادم إلى وقف نهائي لإطلاق النار، مما يسمح بعودة آمنة للنازحين إلى منازلهم ومناطقهم.

وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إن الممثل الخاص غسان سلامة ونائبته للشؤون السياسية ستيفاني ويليامز، أجريا زيارة اليوم الأربعاء إلى مركز إيواء النازحين في مدرسة الغنيمي، منطقة بن عاشور.

وأضافت، أن سلامة وويليامز استمعا إلى هموم ومعاناة النازحين داخلياً جراء الاقتتال في طرابلس، مشيرة إلى أن سلامة استعداد وكالات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة لتكثيف الجهود والدعم للنازحين.

ومن المقرر أن يُعقد مؤتمر برلين الدولي برعاية الأمم المتحدة حول ليبيا يوم الأحد المقبل، وقد وجهت الحكومة الألمانية دعوات لشخصيات رفيعة المستوى للمشاركة في المؤتمر لدعم جهود المصالحة داخل ليبيا.

المزيد من الأخبار

وزارة الصحة تطالب برفع درجة الاستعداد القصوى لتفادي مخاطر الأمطار الغزيرة والسيول

أوغلو يهاجم الإمارات ويشدد على ضرورة إشراك قطر في مؤتمر برلين حول ليبيا

رئيس البرلمان العربي يحذّر من التدخل التركي في ليبيا

تركيا تستنفر .. الشرطة المصرية تداهم مكتب وكالة الأناضول بالقاهرة وتعتقل عددًا من…

المزيد

وزارة الصحة تطالب برفع درجة الاستعداد القصوى لتفادي مخاطر…

أوغلو يهاجم الإمارات ويشدد على ضرورة إشراك قطر في مؤتمر…

رئيس البرلمان العربي يحذّر من التدخل التركي في ليبيا