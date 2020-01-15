سلامة يعرب عن أمله في يُفضي مؤتمر برلين إلى إنها القتال في ليبيا وعودة النازحين إلى مناطقهم

سلامة يعرب عن أمله في يُفضي مؤتمر برلين إلى إنها القتال في ليبيا وعودة النازحين إلى مناطقهم سلامة وويليامز يجريان زيارة مركزين للنازحين في طرابلس

أخبار ليبيا24

أعرب الممثل الخاص غسان سلامة عن أمنياته في أن يفضي مؤتمر برلين القادم إلى وقف نهائي لإطلاق النار، مما يسمح بعودة آمنة للنازحين إلى منازلهم ومناطقهم.

وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إن الممثل الخاص غسان سلامة ونائبته للشؤون السياسية ستيفاني ويليامز، أجريا زيارة اليوم الأربعاء إلى مركز إيواء النازحين في مدرسة الغنيمي، منطقة بن عاشور.

وأضافت، أن سلامة وويليامز استمعا إلى هموم ومعاناة النازحين داخلياً جراء الاقتتال في طرابلس، مشيرة إلى أن سلامة استعداد وكالات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة لتكثيف الجهود والدعم للنازحين.

ومن المقرر أن يُعقد مؤتمر برلين الدولي برعاية الأمم المتحدة حول ليبيا يوم الأحد المقبل، وقد وجهت الحكومة الألمانية دعوات لشخصيات رفيعة المستوى للمشاركة في المؤتمر لدعم جهود المصالحة داخل ليبيا.