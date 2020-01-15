خلال اتصال هاتفي.. ترامب وأردوغان يبحثان مستجدات الأزمة في ليبيا

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أجرى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، محادثات هاتفية، اليوم الأربعاء، مع نظيره التركي، رجب أردوغان، لبحث تطورات ومستجدات الأوضاع في ليبيا.

وذكرت الرئاسة التركية في بيان لها، أن الرئيسين ناقشا خلال المكالمة، العلاقات الثنائية بين بلديهما ومستجدات الأزمة في ليبيا والأوضاع في المنطقة بشكل عام.

وكانت الأطراف الليبية استجابت في منتصف ليل الثاني عشر من يناير الجاري للمبادرة الروسية التركية لوقف إطلاق النار في جميع محاور طرابلس، إلا أن قائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر رفض توقيع اتفاق في موسكو بشأن وقف إطلاق النار، متقبلاً وقف إطلاق النار لأجل غير مسمى، بحسب وزارة الدفاع الروسية.

ومن المقرر أن تستضيف ألمانيا الأحد المقبل، مؤتمرًا دوليًا سيعقد في برلين حول ليبيا، في محاولة التوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة الليبية.