جويلي: ملتزمون بوقف إطلاق النار وإذا حدث أي هجوم سنرد عليه

أخبار ليبيا 24 – خاص

قال آمر غرفة العمليات المشتركة بالمنطقة الغربية التابعة لرئاسة أركان حكومة الوفاق، أسامة جويلي، إن قواته تعرضت لرمايات بالهاون وبالرشاشات الثقيلة، خلال سريان وقف إطلاق النار.

جويلي أضاف – في تصريحات صحفية – أن تعليماته كانت واضحة إلى كل الوحدات بضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار والرد على أي مصدر للنيران بالمثل، متابعًا إذا حدث أي خرق أو هجوم، يعتبر قرار وقف إطلاق النار لاغيا، وسنرد على الموقف في حينه .

وكان الناطق باسم قوات الجيش الوطني، اللواء أحمد المسماري، أعلن وقف إطلاق النار لغرفة العمليات العسكرية بالمنطقة الغربية، اعتبارًا من منتصف ليل يوم الثاني عشر من يناير الجاري .

وقال المسماري، في بيانٍ مرئي، هذا الإعلان يأتي على أن يلتزم الطرف المقابل بوقف إطلاق النار في هذا التوقيت، وسوف يكون الرد قاسيًا على أي خرق لهذه الهدنة .

ويأتي وقف إطلاق النار بعد دعوة الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والتركي رجب أردوغان، في بيانٍ مشترك، جميع الأطراف في ليبيا إلى وقف الأعمال العدائية، بإعلان وقف دائم لإطلاق النار، مدعوم بالتدابير اللازمة الواجب اتخاذها لاستقرار الوضع على الأرض وتطبيع الحياة اليومية في طرابلس وغيرها من المدن، والتجمع على الفور حول طاولة المفاوضات بهدف وضع حد لمعاناة الليبيين الناس وإعادة السلام والازدهار في البلاد.