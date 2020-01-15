تفاؤل حذر من ميركل بتحقيق مؤتمر برلين خطوات تنتهي بحلول للأزمة الليبية ميركل: لقد حان الوقت للنظر فيما إذا كنا نستطيع اتخاذ قرار على أعلى مستوى سياسي

أخبار ليبيا 24 – سياسة

عبرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، عن تفاؤلها الحذر بشأن فرص تحقيق مؤتمر برلين بشأن ليبيا خطوات للأمام تنتهي بحل تفاوضي للأزمة الليبية.

وقالت ميركل خلال اجتماع الكتلة البرلمانية لتحالفها المسيحي في برلين: “لقد حان الوقت للنظر فيما إذا كنا نستطيع اتخاذ قرار على أعلى مستوى سياسي”، وذلك وفقا لتصريحات مشاركون في الاجتماع عن المستشارة الألمانية نقلها موقع “دويتشه فيلا” الألماني.

وأكدت ميركل، أنه يجب التعامل مع المؤتمر بتوقعات متدنية جدا، موضحة أن الهدف من وراء مؤتمر ليبيا المقرر الأحد المقبل، هو أن تلتزم جميع الأطراف المعنية “بالحظر الحالي للأسلحة والذي يتم انتهاكه دائما بشكل صارخ”، وذلك لفتح الطريق أمام حل سياسي.

وحسب المصادر فإن ميركل أوضحت أن الحكومة الألمانية لم تقرر بين عشية وضحاها الدعوة لمؤتمر برلين، وتحدثت عن عملية طويلة استوثقت الحكومة الألمانية خلالها لنفسها من جهات كثيرة، وأكدت ميركل أنه “يوما ما سيحين الوقت الذي ربما نستطيع فيه التوصل لشيء”.

ورأت ميركل، أن هناك “بادرة طيبة” تتمثل في قدوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وممثلين عن الاتحاد الإفريقي إلى برلين، مضيفة “أنه إذا أصبح من الممكن الاقتراب من وقف إطلاق النار شيئا ما، فإن ذلك سيكون جيدا أيضا”.

وأشارت المستشارة الألمانية، إلى أنه أصبح أكثر وضوحا على مدار “عملية برلين” بشأن الأزمة الليبية أن القوات الأجنبية في ليبيا ستعمل على عدم عودة السلام إلى البلاد، منوهة إلى أنه “طالما ظل عتاد عسكري يصل إلى هناك فإن المعارك العسكرية لن تهدأ”، وفق قولها.

ودافعت أنجيلا ميركل، عن مساعي حكومتها لتحقيق حل سلمي في ليبيا أو في الحرب على الإرهاب في دول الساحل، مشيرة إلى أن الحكومة الألمانية تتواصل بهذا الشأن مع أشخاص قد لا تتفق معها حكومة بلادها دائما، في بلدان توجد فيها مخاوف كبيرة بشأن حقوق الإنسان هناك، على حد قولها.

وأضافت ميركل، أن حكومة برلين تمثل المصالح الألمانية ولا يمكن أن تكتفي بلعب دور المشاهد لتطور الأحداث، موضحة أنه لا يجوز لمن يرى مئات الآلاف وربما ملايين من الناس ينزحون أو يموتون، كما حدث في سوريا على سبيل المثال، أن ينتظر تكرار الشيء ذاته في ليبيا.

ومن المقرر أن يُعقد مؤتمر برلين الدولي حول ليبيا برعاية الحكومة الألمانية والأمم المتحدة يوم الأحد المقبل، وقد وجهت الحكومة الألمانية دعوات لشخصيات رفيعة المستوى للمشاركة في المؤتمر لدعم جهود المصالحة داخل ليبيا.