بوريل : تركيا منخرطة عسكريًا في ليبيا بإرسال الأسلحة والمرتزقة بوريل : الأمور في ليبيا تفلت من أيدينا ونخشي من تكرار السيناريو السوري

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أعرب الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الامنية، جوزيف بوريل، عن رفضه للتدخل التركي العسكري في النزاع الليبي، حتى لا تتحول ليبيا إلى سوريا أخرى.

بوريل قال، خلال نقاش في البرلمان الأوروبي بستراسبورج، الأمور في ليبيا تفلت من أيدينا، مضيفا لا حل عسكريا للنزاع، وعلى الرغم من أنا رددنا هذا الشعار خلال الحرب في سوريا، لكننا شهدنا حلا عسكريا، كما أن هناك خطرا بأن يتكرر الوضع نفسه في ليبيا .

واتهم تركيا بـ”الانخراط عسكريا” في ليبيا، بإرسالها أسلحة ومرتزقة، قائلا إن هناك المزيد من الأسلحة والمرتزقة، ولن تكون الحرب في ليبيا بلا مقاتلين.. ووفقا للمعلومات الاستخبارية، هناك سوريون ومقاتلون من الشرق الأوسط جاؤوا للقتال في ليبيا .

ودعا بوريل الأوروبيين إلى التغلب على انقساماتهم، والانخراط بشكل أكبر في إيجاد حل لإنهاء النزاع الدائر في ليبيا، محذرا من أنه إذا تدهور الوضع، فقد ينتقل مئات الآلاف من الأشخاص الذين يعيشون ويعملون في ليبيا إلى أوروبا.

يشار إلى أن الساحة الليبية تشهد تطورات متسارعة، على خلفية إعلان الرئيس التركي رجب أردوغان، انطلاق قوات من جيش بلاده متوجهة نحو ليبيا، لمساندة حكومة الوفاق التي يضيق عليها الخناق من قبل قوات الجيش، التي انتفضت لتحرير طرابلس من المليشيات والجماعة الإرهابية المسيطرة عليها.