اليعقوبي تطالب حكومة الوفاق بعدم انتظار مخرجات مؤتمر برلين وإعلان فشل الوصول إلى حل مع حفتر

اليعقوبي تطالب حكومة الوفاق بعدم انتظار مخرجات مؤتمر برلين وإعلان فشل الوصول إلى حل مع حفتر النائب السيدة اليعقوبي: حفتر أثبت أنه لا يملك إلا إدارة التوحش

أخبار ليبيا24

دعت النائب عن بلدية غريان بمجلس النواب المُنعقد في طرابلس، السيدة اليعقوبي، حكومة الوفاق، إلى إعلان فشل الوصول إلى حل مع القائد العام للجيش الوطني، المشير خليفة حفتر.

وقالت، اليعقوبي، على فيسبوك، “هل يعقل أن ننتظر مؤتمر برلين ونؤيد مخرجاته وحفتر يرفض كل محاولات السلام”.

وأضافت، أن “كل المواقف تكشف حفتر أمام مناصريه من العوام وأمام المجتمع الدولي من الخواص؛ فالدم هي الرائحة التي يفضلها، وأثبت لكم بأنه لا يملك إلا إدارة التوحش”.

وقالت اليعقوبي، “على حكومتنا أن تعلن فشل الوصول إلى حل مع هذا المجرم الذي لم يختر سبيلاً للحكم إلا الفوضى وأشلاء الليبيين ودموع الثكالى والأيتام؛ فهي قادرة على إنهائه”.

وأضافت، “نعلم أنكم تتخذون السلام وحقن الدماء سبيلاً (وهذا يشرفنا وتحسب لحكومتنا) ولكن يجب وضع الداعمين والمجتمع الدولي أمام واجباتهم، وكفى”.

وقالت، “أنا نائب، ولم أمنح حفتر الشرعية ومثلي الكثيرين، وهو أيضاً لا يمثلني وأنا من الشعب، ومثلي الملايين”.