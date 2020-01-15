النواب المغربي يؤكد دعم مجلس النواب الليبي ورفض التدخل الخارجي في ليبيا

وشدد المالكي خلال لقاءه عضو مجلس النواب الليبي عبدالهادي الصغير رفض المملكة المغربية للاتفاقية المبرمة بين رئيس حكومة الوفاق فايز السراج والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وأوضح رئيس مجلس النواب المغربي أن الاتفاقية التي وقعها السراج وأردوغان تمثل تهديدًا للأمن القومي العربي.

التقى عضو مجلس النواب عبدالهادي الصغير ” برئيس مجلس النواب المغربي السيد ” الحبيب المالكي ” بالعاصمة المغربية الرباط مبعوثاً من فخامة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح بحضور سفير ليبيا لدى المغرب السيد ” عبدالمجيد سيف النصر ”

واستعرض الجانبان تطورات الأوضاع في ليبيا والتجاوزات التي تقوم بها حكومة الوفاق وتفريطها في سيادة ليبيا ومصالح شعبها وخرقها للإعلان الدستوري الليبي.

وناقش الطرفان انتهاء مدة حكومة الوفاق القانونية وانفراد السراج بالقرار منفرداً بما يخالف الاتفاق السياسي.

وأثنى الصغير على دور المملكة المغربية في دعم إرادة الشعب الليبي وتطلع مجلس النواب لدور عربي تجاه التدخلات الخارجية والتهديدات التركية ودعمها للمليشيات المسلحة.