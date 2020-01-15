المشري: عدم توقيع حفتر على وقف إطلاق النار عبث لن يسمح رعاة الاتفاق بمروره

المشري: عدم توقيع حفتر على وقف إطلاق النار عبث لن يسمح رعاة الاتفاق بمروره المشري: حفتر عطل وزيري خارجية ودفاع دولتين كبيرتين ليومين ولم يوقع على الاتفاق

أخبار ليبيا 24 – خاص

اتهم رئيس مجلس الدولة الاستشاري، خالد المشري، قائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر بأنه الطرف الرافض والمعرقل لمقترحات حليفه الأساسي روسيا، معتبرًا عدم توقيع الأخير على قرار وقف إطلاق النار عبث لن تسمح به الدول رعاة الاتفاق أن يمر هكذا.

المشري أضاف أنه عقب مغادرة خليفة حفتر روسيا دون توقيع كان هناك نوع من الاستياء وعدم الرضا لأنه على مدار يومين جرى تعطيل وزيري خارجية ودفاع لدولتين كبيرتين ووجود المجلس الرئاسي ثم ينصرف دون توقيع.

وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، نقلته روسيا اليوم، أمس الثلاثاء، إن حفتر غادر العاصمة الروسية موسكو دون التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار مع حكومة الوفاق، وأكدت أن موسكو ستواصل العمل مع طرفي الصراع في ليبيا، من أجل التوصل إلى تسوية.

يشار إلى أن المنطقة تشهد حالة من التوتر المتصاعد، بسبب الأزمة الليبية، لاسيما بعد موافقة البرلمان التركي، على تفويض الرئيس التركي رجب أردوغان، بإسال قوات عسكرية تركية إلى طرابلس، لدعم حكومة الوفاق .